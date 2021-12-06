UKÜ Psikoloji Bölümü, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

UKÜ Psikoloji Bölümü Etkinlik Komitesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinlikte ortopedik engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıları konu alan Orkun Bozkurt ve Aysan Özcezarlı’nın yazarlığını yaptığı Kara Tahta adlı tiyatro oyunu gösterime sunduklarını kaydetti.

Etkinliğin amacının ortopedik engelli vatandaşların yaşamış oldukları sorunları dile getirmek olduğunu vurgulayarak, “Amacımız onlara nasıl destek olabileceğimiz konusunda bilgilendirilme yaparak, bu konuda farkındalık kazandırmak” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Sanat Yönetmesi Cem Aykut, ada genelinde engelli vatandaşların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla bu oyunun hazırlandığını belirterek, engeli park yeri sorununa dikkat çekti.

Ada genelinde 1000’e yakın engelli park yeri bulunduğunu dile getiren Aykut, bunların açılır kapanır buton yapmanın maliyetinin 100 bin TL’yi aşmayacağını aktardı.

Aykut, LTB’de engelli bireylerle çalışmadan önce engelli tuvaletinin eksikliğinin farkında olmadığını kaydederek, ada genelinde engelli bireylerin kullanımı için rampa ve tuvalet yapımının toplam maliyetinin ise 500 bin TL civarında olduğunu belirtti.

Oyunun amacını “Kör göze parmak sokmak” deyimiyle açıklayan Aykut, tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahibi olmayan bireyler tarafından kullanılması, devlet dairesinde çalışan bir vatandaşın asansör tamir edilememesinden kaynaklı bir yıl işe gidememesi ve çözüm olarak asansörün tamiri yerine başka yere tayin edilmesi olduğunu söyledi.

Cem Aykut, oyunun 6 yıl önce yazıldığını fakat geçen sürede bir gelişme olmamasından dolayı oyunun güncelliğini koruduğunun da altını çizdi.

Söz konusu oyunun Milli Eğitim müfredatında yer alan ilk tiyatro oyunu olduğunu da anımsatan Aykut, bu açıdan oyunun oldukça önem taşıdığını dile getirdi.