UKÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabulüne Başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği İngilizce Tezli Yüksek Lisans programı 2020-2021 Akademik Yılı Bahar döneminden itibaren eğitim vermeye başlayacak.

UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün, petrol ve doğal gazın dünya enerji temininde tartışmasız en önemli kaynaklardan olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle mevcut dünya konjonktüründeki önemi günümüzde daha da artmıştır” ifadesini kullandı.

Temelde tüm dünyada, özelde ise Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gazın tüm ülkelerin politikalarını etkilemekte olduğunun altını çizen Akün, “Böyle bir ortamda, politika üreten birimlerin en doğru ve en gerçekçi teknik bilgileri sağlayacak uzmanları ise bu konuda kapsamlı eğitim almış mühendisler olacaktır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Akün, yanlış veya eksik bilgiler, üretilecek politikaların da yanlış olmasına neden olacağı bilgisini vererek, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacının ise konusunda uzmanlaşmış mezunlar yetiştirmek olduğunu kaydetti. Bunun tek yolunun konularına hâkim öğretim üyeleri ile bu eğitimi sağlamak olduğunu vurgulayan Akün, “UKÜ, gerek Türkiye’de gerekse de dünyada deneyim kazanmış, konularında uzman öğretim üyelerimiz ve gerekli tüm ilgili laboratuvar olanakları ile bu eğitimi en iyi şekilde verebilecek kapasiteye sahip üniversitedir” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Akün, bu alandaki öğrencilerin edindikleri lisans düzeyi bilgileri kapsamında yüksek lisans çalışmalarında bilgi düzeylerini üst seviyelere çekerek, aranılan uzman niteliğine kavuşacaklarını söyledi.