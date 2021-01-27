LTB Denetim ve Yurttaşlara Hizmetlerine Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Bakanlar Kurulu tarafından 26 Ocak 2021 tarihinde alınan ve Lefkoşa ile Girne’yi kapsayan kapanma kararları sonucunda market, fırın, kasap ve restoranlara yönelik denetimler yaparken devlet daireleri, açık olan özel sektör (Eczane gibi) ve ATM’lerde dezenfekte (ilaçlama) işlemlerini gerçekleştiriyor.

Parklarda da sıkı önlemler alan LTB tüm oyun gruplarını kapatarak gerekli tedbirleri aldı. LTB tüm şubeleri ve personeli ile kurallara uygun şekilde temizlik, çöp toplama, vidanjör gibi tüm hizmetlerini aksatmadan devam ettiriyor.

Acil durumlarda yurttaşlar Yaşlılara Hizmet Birimi’ne 60 85 284, LTB Halk Sağlığı Şubesi İlaçlama Birimi’ne 60 85 283, 65 yaş üzeri yurttaşların Covid-19’a karşı aşılama başvuru kaydı için 60 85 287, Paylaşım Mutfağı’na 60 85 310, Kadın Sığınma Evi’ne 0542 8763030 / 0533 8553030 ve Defin Hizmetleri’ne 0548 834 0582 numaralı telefonlardan ulaşabilirler.

Alo 185 Çözüm Hattı da 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

Vezneye Gelmeden İnternetten Hızlı ve Kolay Ödeme

Yurttaşlar LTB’ye ait su faturası, emlak vergisi, trafik cezası, meslek vergisi, reklam vergisi ve kira borcu gibi ödemelerini www.ltbonline.org adresinden veznelere gelmeden ödeyebiliyor.

Yurttaşlar ayrıca, www.limasolonline.com web adresinden kredi kartı ile ödeme yapabilirken cep telefonlarında Android işletim sistemine sahip yurttaşlar “LTB Online” mobil uygulamasından da ödemelerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyorlar.

LTB’nin anlaşmalı olduğu bankaların mobil uygulamaları ve web sitelerinden (İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Creditwest Bank) de ödenebiliyor.

Banka Şubesinden Ödeme veya Otomatik Ödeme Talimatı Verme

Koopbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Creditwest Bank, Ziraat Bankası, Asbank ve Capital Bank şubelerinden ödeme yapılabiliyor veya otomatik ödeme talimatı verilebiliyor.

7/24 Ödeme ve Akıllı Sayaç Su Yükleme Noktaları

LTB binası, LTB Fidanlığı, Hamitköy Atatürk Caddesi ve Haspolat Şubesi’nde bulunan ve günün her saati ödeme noktalarından kredi kartı ile hem ödemeler yapılabiliyor hem de akıllı sayaç aboneleri su yüklemesi yapabiliyorlar.