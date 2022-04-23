UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) lise mezunu veya bu yıl mezun olacak öğrencilere yönelik düzenleyeceği Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 28 Mayıs Cumartesi günü 10.00-12.30 saatleri arasında tek oturum halinde yapılacak.

Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında Güzelyurt, Mağusa ve UKÜ Kampüsünde gerçekleştirilecek sınava tüm KKTC vatandaşları ve lise eğitiminin tamamını KKTC’de tamamlamış olan T.C. vatandaşları başvuru yapabilecek.

Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı ile ön lisans ve lisans programlarına yerleşecek öğrenciler sınavda gösterecekleri başarıya bağlı olarak %100, %75, %50 ve %25 oranlarında eğitim bursu kazanma şansı elde edecekler. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, aday öğrencilere sınav başarılarına göre elde edecekleri eğitim bursuna ilaveten öğretmen, akademisyenler veya onların çocuk ve eşlerine sağlanan eğitmen bursu, akademik başarı bursu, sporcu bursu, mezun bursu, kardeş indirimi, Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Komutanlığı ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli ile bu personelin çocuk ve eşlerine sağlanan çeşitli burslardan da yararlanabilecekler.

Aday öğrenciler 12 fakülte, 5 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 61 lisans ve 8 ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olurken, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgeleri ile de tüm programlara kayıt kabul hakkı elde edecekler.

Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nın başvuruları 27 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler www.ciu.edu.tr/oybss web sitesi üzerinden, liselerin rehberlik servislerinden ya da belirli tarihlerde liselerde kurulan UKÜ stantlarından başvurularını yapabilecek.

Sınava katılacak öğrencilerin girişte geçerli kimlik belgelerinden birisini (KKTC / T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı ya da geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürüş ehliyeti) yanlarında bulundurması gerekmekte olup, aday öğrenciler sınav sonuçlarını sınav tarihinden iki iş günü sonrası UKÜ resmi web sitesinden öğrenebilecekler.