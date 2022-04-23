DAÜ’de lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik “Atölye Çalışmaları” 12 – 22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Atölye Çalışmaları’na ülke genelindeki liselerden 1,500’ü aşkın lise son sınıf öğrencisi katıldı. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültelerde akademik uzmanlar eşliğinde Atölye Çalışmaları’na katıldı. Lise son sınıf öğrencileri, 10 gün boyunca DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Turizm Fakültesi’nde düzenlenen çalışmalara katıldı.

70 Farklı Konu İşlendi

Öğrencilerin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarma ve gelişimlerine katkıda bulunmanın amaçlandığı Atölye Çalışmaları’nda 70 farklı konu işlendi. Konular arasında; M5 Bilişim Sitesinde 10 Parmak Klavye Oyunu, Bilgisayarlı Muhasebe Çalışması (Atölye çalışmasında Expert Systems Muhasebe yazılımı üzerinde İşletme açma, günlük ticari işlemlerin muhasebe kayıtları, finansal raporların çıkarılması), Elektronik Laboratuvarı’nda Lojik Devre Tasarımı, Elektronik Laboratuvarı’nda PCB Tasarımı ve Üretimi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Laboratuvarı’nda EKG Uygulaması, Bilişim Güvenliğinde Kişisel Farkındalık, Web Tasarımı, İlaç Analizleriyle İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Demonstrasyonlar, Hibrit Mobil Programlama Öğreniyorum (HTML5, CSS3 ve JS), Kodlama ve Robotik Etkinlikleri, Kendi Videomu Çekiyorum (Video Geliştirme), Müzik Yeteneğimi Keşfediyorum, Bir Matematiksel Modelleme Etkinliği: Saman Balyası Problemi, Bir Bilmecem Var: Dolap Problemi, Neden Matematik Öğreniriz?, Sihirli Hayaller Üretim Atölyesi, Oyun Dans Müzik Atölyesi, Yenilik ve Motivasyon, Sınav Kaygısı ve Motivasyon, Kariyer Danışmanlığı ve Uygulamaları, Yaratıcı Yazma, Akademik Metin Oluşturma, Kaynakça Yazımı ve Uygulama Çalışmaları, Polimeraz Zincir Reaksiyon (Moleküler Biyoloji Programı), Deney Uygulaması 1) Elektromotive Kuvvet ve 2) Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü, Deney Uygulaması 1) Sıvılarda Difüzyon ve 2) Doğal İndikatör Kullanarak pH Tayini, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Tanıtım ve Çeviri Uygulaması, Bilişsel Psikoloji, Ceninin Yaşama Hakkı, Spor Hukuku, İstanbul Sözleşmesi: Kadın Hakları, Vatandaşlık, Soyadı, Motion Capture İle Animasyon, Geleneksel Baskı Teknikleri 1, Geleneksel Baskı Teknikleri 2, Viral Reklam Yaparım Fenomenliği Kaparım, Yeni Medya ve Video Habercilik, Kişilerarası İletişim ve Hedef Belirleme, Kısa Film Senaryosu, Kısa Film Yapımı, Fotoğraf, Borsa Oyunu, Kripto Paralar, Bankalar ve Para Piyasaları Nasıl Çalışır?, Piyasalar Nasıl Çalışır, Fiyatlar Nasıl Belirlenir, Kişi Başı Milli Gelir ve Kalkınma, Dijital Ortamda Pazarlama, Elektronik Ticaret ve Kendi İşimi Kurma, Ukrayna Savaşının Tetiklediği Yeni Dünya Düzeni, Ukrayna Savaşı: Rus Nükleer Tehdidi, Ukrayna’da Kim, Niçin Savaşıyor? Demokrasilerin 21. Yüzyıl Sınavları: Kleptokratik Rejimler, Kara Para Aklama ve Sosyal Medya Üzerinden Dezenformasyon, Bilimsel Araştırma Metodları, Yoksulluğun Kadınlaşmasının Temel Nedenleri, Üret + Düşün + Hayal Et, Mimari Tasarım Atölyesi, Alice 3.0 İle Oyun Programlama, 3 Faz Sistemleri Uygulamaları, Robotlu Üretim ve Bir Optimizasyon Uygulaması, Malzeme Laboratuvarı Taze Beton Çökme Deneyimi, Zemin Mekaniği Laboratuvarı Drenajsız Kayma Dayanımı Deneyi, Torna Tasfiye Atölyesinde Klasik Parça Üretim Teknikleri İle İlgili Bilgilendirme, Anestezi Bölümü Hakkında Bilgi Verilmesi ve Laboratuvarın Gezdirilmesi, Vücut Ağırlığı Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Atölyesi, Karbonhidratların Renk Reaksiyonları Deney Atölyesi, Nohutlu Sağlıklı Atıştırmalık Toplar Hazırlama Atölyesi, Pedobarografik Ölçüm (Ortez – Protez Ünitesi), Elektrik – Kas Uyarımı (Ortoped Ünitesi), Sırt Bacak Dinamometresi – Hand Grip Uygulamaları (Sporcu – Kardio Üniyesi), İlk ve Acil Yardım Uygulaması, Kaslarımız Nasıl Çalışır?, Temel Klinik Beceri: Venöz Kan Alma ve Yüzeysel Sutur Atma, İdrar Analizi ve Klinik Kullanımı, Mutfak Uygulamaları, Barista Uygulamaları, Servis Uygulamaları, English Teaching Programs and Accreditation, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Tanıtımı ve Edebiyat Araştırmaları, DAÜ Matematik Bölümü, Bölüm Bünyesindeki Programlar ve İş Olanakları yer aldı.

Öğrenciler Ne Dedi?

Veysel Karani – Güzelyurt Türk Maarif Koleji

Siyaset Bilimi, Ekonomi veya Bankacılık ve Finans okumayı düşünüyorum. Atölye çalışmaları bilgilendirici oldu. Yararlı olduğunu düşünüyorum. DAÜ güzel bir okul ve seçeneklerim arasında.

Elif Bülbül – TED Koleji

Okulu güzel buldum. Ada içindeki en iyi üniversite diyebilirim. Tıp okumayı düşünüyorum. Atölye çalışmaları ilgimi daha çok çekti. DAÜ’yü seçmeyi düşünüyorum.

Sıla Pazar – Hala Sultan İlahiyat Koleji

Altyapısı iyi olan bir okul. Bence Kıbrıs’ın en iyi okulu. İleride Kimya okumak istiyorum. Liseden mezun olunca DAÜ’yü tercih etmeyi düşünüyorum. Atölye çalışmalarının mesleğimi seçmemde bana artıları oldu.

Ömer Arı – Lefkoşa Türk Lisesi

Atölye çalışmaları benim için faydalı oldu. Burada gelip bu ortamı görmem bana fayda sağladı. Gastronomi okumak istiyorum.

Ümit Tabiyat – Karpaz Meslek Lisesi

DAÜ ilginçti, güzeldi. Daha önce gelmemiştim. Mezun olduğum zaman elektrik dalıyla ilgili okumayı düşünüyorum. Mezun olduktan sonra önceliğim DAÜ.

Başak Gözütok – Gazimağusa Türk Maarif Koleji

DAÜ kampüsü çok güzel bakımlı temizdi. Beğendim. Geniş sokaklar yollar vardı. Güzeldi. Atölye çalışması çok güzeldi. Hanımefendi bizimle güzel ilgilendi. Sorduğumuz her şeyi cevapladı. Bize yardımcı oldu. Teşekkür ederim. Mezun olunca hangi bölümü okuyacağıma henüz karar vermedim. DAÜ’yü tercih etmeyi düşünürüm.