UKÜ Çevre Araştırma Merkezi plastik kirliliği konusuna dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Çevre Araştırmaları Merkezi tarafından dünyanın her yerinde kendini gösteren plastik kirliliği ve bu kirliliği azaltmaya yönelik olarak uygulanan plastik toplama ve geri dönüşüm yöntemi hakkında etkinlik düzenlendi.

Çevirim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte Waste to Wealth Cyclers şirketi kurucusu Hapsat Sali, Nijerya’daki plastik kirliliği hakkında bilgi verip, plastik toplama şirketinin kuruluş aşamalarını anlattı.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Çevre Araştırmaları Merkezi Direktörü ve UKÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İme Akanyeti açılışta yaptığı konuşmada, dünya genelinde artan plastik kullanımı nedeniyle çevrenin olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, “Plastiklerin geri dönüşümü sadece olumsuz çevresel etkileri azaltmıyor aynı zamanda döngüsel ekonomiye de katkı sağlıyor” ifadesini kullandı.

Hapsat Sali ise etkinlikte Nijerya’nın dünyanın en yüksek nüfuslu ülkelerinden biri olduğunu aktararak, kalabalık nüfusu nedeniyle Nijerya’da oluşan katı atıkların yönetim yetersizliklerinden dolayı çok ciddi çevresel sorunlara neden olduğunu açıkladı.

Plastik (PET) şişe atıklarının söz konusu katı atıkların büyük bir kısmını oluşturduğuna dikkat çeken Sali, “Katı atık yönetim planı eksikliği var. Ayrıca halkın eğitim ve bilinç düzeyi düşük olduğu için plastik atıklar doğada vahşi olarak depolanıyor ya da açık alanlarda düzensiz bir şekilde yakılıyor” bilgisini paylaştı.

Sali, Waste to Wealth Cyclers şirketini 2021 yılında kurduğunu dile getirerek, PET şişeleri ilk etapta Nijerya’nın kuzey doğusunda bulunan altı eyalette toplamaya başladıklarını belirtti.

Her bir eyalette toplanan plastik atık miktarlarının farklılık gösterdiğine de dikkat çeken Sali, “Bu farklılıklar nüfus, okuryazarlık, din, yağış gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir” dedi.

Sali, plastik atıkların öncelikle her bir eyalette bulunan transfer istasyonlarında toplandıklarını ve Adamawe’de bulunan ayrıştırma merkezinde ayrıştırılıp balyalandıktan sonra Lagos’taki geri dönüşüm merkezine transfer edildiklerini söyledi.

Şirketi kurarken birçok sorunla karşılaştığını da aktaran Sali şu an işleyen bir sistem olduğunu ancak sistemi iyileştirmek adına atılabilecek birçok çalışma daha yapılması gerektiğini kaydetti.

Sali, konuşmasında karşılaştıkları sorunlar hakkında da bilgi vererek, “Transfer istasyonları ile geri dönüşüm tesisi arasındaki mesafe çok uzun, ulaşımda altyapı problemleri var. Ayrıca halkın çevre farkındalığı çok fazla değil ve çalışanların kontrol edilmesi oldukça zor” ifadesini kullandı.