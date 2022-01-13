İpçiler: Direnmekten Başka Çaremiz Yok

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adayı Cemre İpçiler, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu “Seçim Masası” programına konuk oldu ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Direnmekten Başka Çaremiz Yok

Direnmekten başka çaremiz yok diyen İpçiler, Bağımsızlık Yolu’nun da yaptığı budur dedi. İpçiler, “Siyaset bugüne kadar bir menfaat kapısı oldu. Birinci ganimet partisi UBP ve yozlaşarak, sisteme adapte olarak devam eden diğer rejim partileri, siyaseti kendilerine çıkar sağlamak için, ihale dağıtmak, müdür ve müsteşarlık dağıtmak için bir kapı olarak görüldüğü sürece, bu yozlaşma devam ettiği sürece insanlar tepkili olacak.” dedi.

“Boykotçular rahatlıkla Bağımsızlık Yolu’na oy verebilirler” diyen İpçiler, “Derdimiz aynıdır. Derdimiz hükümete talip olmakla ülkenin yönetilemeyeceğidir. Hükümete ve muhalefete gelen herkesin bizi hayal kırıklığına uğratmış olmasıdır. ‘Ben bu sistemin değişmesini istiyorum. Ben, bu sistemin parçası olmayacağım, karşısında duracağım. İsteğim, sistemin değişmesidir’ diyen herkes, Bağımsızlık Yolu’nu destekleyebilir.” ifadelerini kullandı.

Yaşananlar, Beceriksizlik Değil Tercihtir

Kamusal hakların sıfırlanması durumuyla karşı karşıya kalındığını vurgulayan İpçiler, “Sağlık, eğitim, ulaşım gibi haklarımızın ne denli hiçleştirildiğini ve elimizden alındığını birebir yaşadığımız bir 4 yıl oldu. İnsanların hastaneden hizmet alamadığı, benzin kuyruklarında telef olduğumuz, okulların damlarının başımıza çöktüğü bir 4 yıl” şeklinde konuştu.

Tüm bu yaşananların “beceriksizlik değil, tercih” olduğunu ifade eden İpçiler, “Kamu hastanelerine değil, özel hastanelere para akışı sağlanması bir tercihtir. Bunların hepsi siyasetin tercihidir. Apolitik tavır takınmanın, kenara çekilmenin zamanı değil, söz söylemenin zamanıdır.” şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Feshedilmeli

Bağımsızlık Yolu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun feshedilmesini ve kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi gerektiğini savunuyor diyen İpçiler, “Komisyondaki işçi temsilcisi, kamuda en çok işçi üyesi olan sendikadır. Özel sektörün sadece yüzde 1’i sendikada örgütlüdür. Yani asgari ücretli o komisyonda temsil edilmiyor.” dedi.

Ticaret Odası’nın geçtiğimiz günlerde, 10 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerine ilişkin maliyet artışına dair hesaplamaları içeren bir tablo yayınladığını anımsatan İpçiler, “Şubat 2021’e oranla Şubat 2022’de, 10 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinin asgari ücretin artması halinde ayda 30 bin TL maliyetinin artacağını söylüyorlar. kktc’de kayıtlı 22 bin iş yeri bulunuyor. Peki 10 ve üzeri işçi çalıştıranların oranı kaç? Yüzde 7. Bütün yaygara, aslında bu yüzde 7’nin durumudur. Bu yüzde 7’de en güçlü kesimdir. Yüzde 93’ün arkasına saklanıyorlar. Ayda 30 bin TL daha fazla maaş ödeyecek güçleri yok mu cidden? Ya da bu işçinin suçu mu?” diye sordu.

İstikrarsızlığın, sermayenin istikrarı olduğunu ifade eden İpçiler, “Kaos, sermayeye yarıyor” diyerek, bu sayede zenginin daha çok zengin olduğunu kaydetti.

Söylemlerimizin Başka Siyasi Partiler Tarafından Kullanımlası Bizi Rahatsız Etmiyor Ama Biz Bu ‘Vaatlerin’ Hesabını Sorarız

Bağımsızlık Yolu’nun kurulduğu ilk günden bu yana sokakta dile getirdiği söylemlerin, şimdilerde bazı siyasi partilerin manifestolarında yer almaya başlamasıyla ilgili soru üzerine İpçiler, “Seçimlere girmenin bir avantajı da, TV’lerde, açık oturumlarda söylemlerimizi dile getirebilmemizdir. Söylemlerimiz halk tarafından dikkate alındığında, siyasi partiler tarafından da dikkate alınmak zorunda kalıyor, bu sayede de söylemlerimiz yayılıyor.” dedi. “Bu durumdan hiç rahatsız değiliz. Ama bunu belirtmeliyim ki, biz vaat etmiyoruz, onlar ediyor, biz o vaatlerin hesabını sorarız!” diye de ekledi.

Rejimle Derdi Olan Herkesi Eylem Niteliğinde Sandığa Gidip Bağımsızlık Yolu’na Oy Vermeye Çağırıyoruz

Bağımsızlık Yolu’nun Meclis’e girmesi halinde, Yasa önerilerinin yanı sıra, Meclis’te eylemlerin de görüleceğini ifade eden İpçiler, “Meclis şu anda, bize başka söyleyip, birbirlerinin yüzlerine güldükleri bir yerdir. Biz, çorbadaki sinek olacağız. Bir vekilimiz olacak belki ama büyük bir rahatsızlık vereceğiz.” dedi. İpçiler, bu rejimle ilgili derdi olan herkesi, bir eylem niteliğinde sandığa gidip Bağımsızlık Yolu’na oy vermeye çağırıyoruz diye de ekledi.