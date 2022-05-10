UKÜ 22. Bahar Şenlikleri kortej yürüyüşü ile başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 22. Bahar Şenlikleri Dereboyu Başbakanlık Işıkları’ndan kortej yürüyüşü ile başladı.

UKÜ yönetim kadrosu, akademisyenleri, öğrenci kulüpleri ve yabancı öğrenci topluluklarının yer aldığı kortej yürüyüşünde, farklı ülkelerden gelen öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle, UKÜ bandosu ise şarkıları ile korteje eşlik etti.