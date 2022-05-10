KıbrısMagazin

Girne, Cefi ile coştu

10 Mayıs 2022
Cefi, Balcony Restoran







Yunan müziğin sevilen isimlerinden Cefi, açılışı gerçekleştirilen Balcony Restoran’da sahne aldı. Sanatçı en güzel şarkılarını gelen konuklar için seslendirdi

 




Girne’de hizmet veren Les Ambassadeurs Hotel’de yer alan Balcony Restoran hizmete girdi.



Yunan mutfağın eşiz lezzetlerin yanı sıra yurt dışından gelen Yunan aşçıların yemekleriyle ayrı bir renk katan mekanın açılışına çok sayıda kişi katıldı.

Açılış gecesi ise Yunan müziğin sevilen isimlerinden Cefi sahneye çıkarken en sevilen şarkılarını gelen konuklar için seslendirdi.

 

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10 Mayıs 2022


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