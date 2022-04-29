Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 219 çocuk öldü

Kiev’in Şevçenkovskiy Mahallesi’nde, dün, “Artem” uçak füzesi üretim fabrikasını hedef alan füzelerden biri, fabrikanın karşısında bulunan, sivillerin yaşadığı bir binaya isabet etti.

Olay yerinde enkaz çalışmaları devam ederken buraya gelen vatandaşların eşyalarını binadan çıkardığı görüldü.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan 4’ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, dün, söz konusu yerlerin Karadeniz’den fırlatılan Rus füzeleriyle vurulduğunu ve olayda 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.