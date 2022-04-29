Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 219 çocuk öldü
Ukrayna’da, Rus ordusunun saldırılarında 219 çocuğun hayatını kaybettiği, 398 çocuğun yaralandığı açıklandı.
Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun bombardımanlarında 1550’den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğünü, bunlardan 102’sinin tamamen yıkıldığını duyurdu.
İlgili açıklamaya göre, Rusya’nın saldırılarına başladığı 24 Şubat’tan bugüne kadar 219 çocuk hayatını kaybetti, 398 çocuk yaralandı.
Kiev’de 1 kişi öldü
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dün düzenlenen saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kiev’in Şevçenkovskiy Mahallesi’nde, dün, “Artem” uçak füzesi üretim fabrikasını hedef alan füzelerden biri, fabrikanın karşısında bulunan, sivillerin yaşadığı bir binaya isabet etti.
Olay yerinde enkaz çalışmaları devam ederken buraya gelen vatandaşların eşyalarını binadan çıkardığı görüldü.
Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirdi, 10 kişi yaralandı.
Yaralılardan 4’ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, dün, söz konusu yerlerin Karadeniz’den fırlatılan Rus füzeleriyle vurulduğunu ve olayda 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.