Ukrayna, Rusya’nın Kiev’e bugün tanklarla girmeyi planladığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sabah saatlerinde Ukrayna‘nın birçok noktasını koordineli bir şekilde hedef alan askeri operasyonun düğmesine basmıştı.

Rusya’nın yoğun saldırıları ikinci günde de devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yerel saatle 4.20’den sonra (TSİ 5.20) art arda patlama sesleri geliyor.

Haber ajanslarından gelen bilgilere göre aynı saatlerde ülkenin genelinde yeniden bir bombardıman başladı.

10.07: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya’nın 450’den fazla askeri personel kaybettiklerini tahmin ettiklerini açıkladı. Wallace, Rusya’nın saldırıların birinci gününde başarısız olduğunu ve Rusya’nın niyetinin tüm Ukrayna’yı ele geçirmek olduğunu söyledi.

09.35: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kiev’deki Rus roket saldırılarının kendisine Nazi Almanyası altındaki hayatı hatırlattığını söyledi. Kuleba, “Korkunç Rus roketleri Kiev’e saldırıyor. Başkentimiz en son 1941’de Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında böyle bir şey yaşadı. Ukrayna bu kötülüğü yendi ve bunu da yenecek. Putin’i durdurun. Tüm bağları koparın. Rusya’yı her yerden kovun” dedi.

09.31: Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rus füzelerinin erken saatlerde bombardımana başlamasının ardından hava saldırısı alarmı verdi. Ukrayna televizyonu, belediye yetkililerinin insanları en yakın sığınaklara gitmeye çağırdığını aktardı.

09.25: Ukrayna’da bir askeri yetkili, Çernihiv yakınlarında Rus askerlerinin, Ukrayna güçleri tarafından geri püskürtüldüğünü açıkladı.

09.05: Ukrayna’da Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Yalvar, Ukrayna ordusunun, sayısal olarak az olmasına rağmen, dört cephede mevzileri savunduğunu bildirdi. Ayrıca, Rus kuvvetlerinin günün ilerleyen saatlerinde başkent Kiev’in hemen çevresindeki bölgelere gireceği uyarısında bulundu.

08.56: Ukrayna’nın hükümet danışmanı, “Bugün en zor gün olacak” diyerek, Rusya’nın planın Kiev’e tanklarla girmek olduğunu açıkladı. Danışman, yabancı müttefiklerden gelen güdümlü tanksavar füzelerinin hazır olduğunu sözlerine ekledi.

08.49: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’yı uzun bir düredir işgal etmeyi planladığını öne sürdü. NBC Nightly News with Lester Holt adlı televizyon programında konuşan Blinken, “Bu Putin’in başından beri planladığı bir şeydi. Onu caydırmak, bu saldırıdan vazgeçirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Ama açıkçası, işgali uzun zamandır planlanıyordu. Bu tamamen Ukrayna’yı yörüngesine sokmaya çalışmakla ilgili, eğer yapabilirse, Sovyet imparatorluğuna yakın bir şey oluşturacak” dedi. 08.38: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yayınladığı video mesajında uygulanan yaptırımların Rusya için yeterli ve caydırıcı olmadığını söyledi. Zelenski, dünyanın Ukrayna’yı uzaktan gözlemlemeye devam ettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı, “Rusya’yı masaya oturtmak zorundayız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var” dedi.

08.15: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Rus saldırıları hem askeri hem de sivil hedefleri amaçlıyor. Rus askerleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya’nın füze saldırıları yeniden başladı” dedi. 08.00: Ülkenin batısındaki şehirlerden Lviv’de siren sesleri duyuluyor. Kiev’deki birçok yabancı temsilcilik daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv’e taşınmıştı. 06.30: Ukrayna, Kiev’e saldıran bir Rus hava taşıtının vurulduğunu duyurdu. Uçağın düşerken binaya çarptığı belirtildi.