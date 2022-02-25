Ukrayna, Rusya’nın Kiev’e bugün tanklarla girmeyi planladığını açıkladı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 2. gününde. Ülke genelinde genel seferberlik ilan edilirken, saldırılarda şimdiye kadar 137 asker ve sivilin öldüğü bildirildi. Rus bombardımanı sabah saatlerinde yeniden ülkenin birçok noktasında başladı. Ukrayna hükümet danışmanı, Rusya’nın tanklarla Kiev’e girmeyi planladığını ve bugünün en zor gün olacağını söyledi.
Saldırıyı başlatan emri veren Vladimir Putin sonraki 15 saat boyunca sessizliğe gömüldü. Türkiye saatiyle akşama doğru açıklamalarda bulunan Putin Ukrayna konusunda Rusya’nın adım atmak zorunda kaldığını savunarak, “En önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor. Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu” diye konuştu.
Rusya’nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, “Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık” dedi.
ZELENSKİ: BİZİ NATO’YA ALMAYA HAZIR DEĞİLLER
Zelenski ise yoğun bir gün geçirdi. Bir yandan ülkesine sesleniş konuşmaları yapan Ukrayna Devlet Başkanı diğer yandan diğer ülkelerin liderleriyle görüştü.
Zelenski Moskova’dan gelen diyalog mesajlarına ilişkin, “Ukrayna’nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, ‘bizimle misiniz?’ Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO’ya almaya hazır değiller” şeklinde konuşmuştu.