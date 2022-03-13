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Dünya

Ukrayna: Mıkolayiv’de 9 kişi hayatını kaybetti

13 Mart 2022
Mıkolayiv







Rus ordusunun Mıkolayiv’e yaptığı saldırılarda 9 kişi öldü.

Ukrayna’nın Mıkolayiv Valisi Vitali Kim, Rus ordusu tarafından kente yapılan füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü açıkladı.




Kim, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımında, Rus askerleri tarafından Mıkolayiv’e düzenlenen füze saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.





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13 Mart 2022


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