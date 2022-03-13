Ukrayna: Mıkolayiv’de 9 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna’nın Mıkolayiv Valisi Vitali Kim, Rus ordusu tarafından kente yapılan füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kim, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımında, Rus askerleri tarafından Mıkolayiv’e düzenlenen füze saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.