Ukrayna: Mıkolayiv’de 9 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun M\u0131kolayiv'e yapt\u0131\u011f\u0131 sald\u0131r\u0131larda 9 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\nUkrayna'n\u0131n M\u0131kolayiv Valisi Vitali Kim, Rus ordusu taraf\u0131ndan kente yap\u0131lan f\u00fcze sald\u0131r\u0131s\u0131nda 9 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nKim, sosyal payla\u015f\u0131m hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m\u0131nda, Rus askerleri taraf\u0131ndan M\u0131kolayiv'e d\u00fczenlenen f\u00fcze sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu 9 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.\r\n\r\n\r\n