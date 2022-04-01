Ukrayna: Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimi kurtarıldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı duyuruldu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun kayıplar yaşaması nedeniyle başkent Kiev’i bloke edemediği ve ele geçiremediği belirtildi.
Rusya’nın Ukrayna’da savaşan ordusunu güçlendirmeye devam ettiği ve bunun için Rusya Güney Askeri Bölgesine bağlı birlikleri savaşa dahil ettiği kaydedilen açıklamada, “Rusya, geçici olarak işgal altında bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kendi yönetimlerini kurmaya çalışıyor” denildi.
Saldırılar artabilir
Açıklamada, Rus ordusunun, ilerleyen günlerde Ukrayna’nın güney ve doğusundaki bölgelerde saldırıları sıklaştırabileceği belirtildi.
Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin de Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı kaydedildi.
İzyum’da 20 bin kişi tahliye edilmeyi bekliyor
İzyum Belediyesi’nden yapılan açıklamada da şehirde 20 gündür insani koridorların açılmadığı belirtildi.
Açıklamada, yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edilmeyi beklediği kaydedildi.
Ukrayna: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi
Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildiğini ve santralde yabancı olmadığını duyurdu.
Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, “Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü” bilgisi verildi.
Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat’ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.