Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısı açıklaması

D\u00fcnyada onaylanan ilk corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftiren bilim insanlar\u0131 U\u011fur \u015eahin ve \u00d6zlem T\u00fcreci, Yunan bas\u0131n\u0131na pandeminin gelece\u011fi ve kanser a\u015f\u0131lar\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Pandeminin ne zaman bitece\u011fi sorusuna T\u00fcreci, "Pandeminin korkutucu k\u0131sm\u0131 bir s\u00fcre sonra sona erecek ancak hastal\u0131k grip gibi olacak. A\u015f\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 olaca\u011f\u0131z ve uzun bir s\u00fcre hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 korunaca\u011f\u0131z" derken, U\u011fur \u015eahin ise \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 kanser a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 2-3 y\u0131l i\u00e7inde piyasaya \u00e7\u0131kabilece\u011fini ve ama\u00e7lar\u0131n\u0131n kanser hastal\u0131\u011f\u0131nda n\u00fcksetme probleminin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n\r\nABD\u2019li ila\u00e7 \u015firketi Pfizer ile birlikte d\u00fcnyada onaylanan ilk corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftiren BioNTech\u2019in kurucu ortaklar\u0131 U\u011fur \u015eahin ve \u00d6zlem T\u00fcreci. Yunan bas\u0131n\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\nCorona vir\u00fcs\u00fcn gelece\u011fine dair yapt\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc doz a\u015f\u0131n\u0131n \u00f6nemine dikkat \u00e7eken U\u011fur \u015eahin ve \u00d6zlem T\u00fcreci, mRNA tabanl\u0131 kanser a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n da yolda oldu\u011funu aktard\u0131.\r\nU\u011fur \u015eahin, ikinci doz a\u015f\u0131n\u0131n a\u011f\u0131r corona vir\u00fcs hastal\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 koruma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bununla birlikte yap\u0131lacak \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc doz g\u00fc\u00e7lendirici a\u015f\u0131yla enfeksiyonun tamamen \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilebilece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\n'MRNA A\u015eILARI KANSERLE SAVA\u015eMAK \u0130\u00c7\u0130N GEL\u0130\u015eT\u0130R\u0130LD\u0130'\r\n\r\n\u00d6zlem T\u00fcreci ise a\u015f\u0131larda kulland\u0131klar\u0131 teknolojiyi pandemi \u00f6ncesinde asl\u0131nda kanser a\u015f\u0131s\u0131 geli\u015ftirmek i\u00e7in kulland\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylerken, kanser a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n hali haz\u0131rda hastalara uygulanmak \u00fczere tasarland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7ok y\u00fcksek bir ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k tepkisini harekete ge\u00e7irmeyi ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\nT\u00fcreci, ayn\u0131 teknolojiyi kullanan corona vir\u00fcs a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n da asl\u0131nda \u00e7ok daha a\u011f\u0131r bir hastal\u0131\u011fa yani kansere kar\u015f\u0131 sava\u015fmak \u00fczere geli\u015ftirildi\u011fi i\u00e7in vir\u00fcs \u00fczerinde y\u00fcksek bir ba\u015far\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n\r\n'2-3 YIL \u0130\u00c7ER\u0130S\u0130NDE P\u0130YASAYA \u00c7IKAB\u0130L\u0130R'\r\n\r\nU\u011fur \u015eahin \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 kanser a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 2-3 y\u0131l i\u00e7inde piyasaya \u00e7\u0131kabilece\u011fini ve ama\u00e7lar\u0131n\u0131n kanser hastal\u0131\u011f\u0131nda n\u00fcksetme probleminin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\nPandeminin ne zaman bitece\u011fine dair soruya ise \u00d6zlem T\u00fcreci, "Pandeminin korkutucu k\u0131sm\u0131 bir s\u00fcre sonra sona erecek ancak hastal\u0131k grip gibi olacak. A\u015f\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 olaca\u011f\u0131z ve uzun bir s\u00fcre hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 korunaca\u011f\u0131z" yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\nT\u00fcreci bunun insanl\u0131\u011f\u0131n g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc son pandemi olmayaca\u011f\u0131n\u0131 yinelerken, insanl\u0131\u011f\u0131n haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fi konusunda uyard\u0131.\r\n\r\n\r\n