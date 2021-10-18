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Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısı açıklaması

18 Ekim 2021
kanser aşısı





Dünyada onaylanan ilk corona virüs aşısını geliştiren bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Yunan basınına pandeminin geleceği ve kanser aşıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pandeminin ne zaman biteceği sorusuna Türeci, “Pandeminin korkutucu kısmı bir süre sonra sona erecek ancak hastalık grip gibi olacak. Aşılarımızı olacağız ve uzun bir süre hastalığa karşı korunacağız” derken, Uğur Şahin ise üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini ve amaçlarının kanser hastalığında nüksetme probleminin önüne geçmek olduğunu belirtti.





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18 Ekim 2021


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