UFÜ ve KAÜ’den kan bağışı etkinlikleri

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.



UFÜ’den yapılan açıklamaya göre “Kan Bağışçısı Kazanım Programına Destek Projesi” kapsamında üniversitenin Çatalköy’de bulunan kampusunda yer alan kan bağışı etkinliğinde üniversite personeli, öğrencileri ve halkın katılımıyla 35 ünite kan bağışı yapıldı.



KAÜ KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ YARIN

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde, “Afrin Zeytin Dalı Harekatı’na ithafen KKTC’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere”, Arabahmet Kampusu’nda yarın kan bağışı etkinliği düzenleyecek.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre etkinlik 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.