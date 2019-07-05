UEFA’dan Trabzonspor kararı

UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi bir ceza vermediği bildirildi.UEFA ayrıca Trabzonspor’un bu sezonki UEFA katılım gelirinin yüzde 50’sine el koyduğunu açıkladı.

AHMET AĞAOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA’nın Avrupa kupalarına katılmalarına izin verdiğini söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA’nın Avrupa kupalarına katılmalarına şartlı izin verdiğini belirterek, “Avrupa kupalarına katılmamıza UEFA izin veriyor ancak 15 Ekim’e kadar bazı şartları yerine getirmemiz isteniyor. Bu şartları biz kulüp olarak bugün itibariyle yerine getirmiş durumdayız” dedi.