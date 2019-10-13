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UEFA ‘asker selamına soruşturma’ iddialarını yalanladı

13 Ekim 2019

UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), A Milli Futbol Takımı oyuncularının cuma akşamı oynanan Arnavutluk karşılaşmasındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, “Cuma günkü maçla ilgili UEFA’nın herhangi bir yorumu olmamıştır” ifadesini kullandı.

Açıklamada, yabancı basında yer alan ve UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde cuma günü Arnavutluk’u ağırlamış ve Cenk Tosun’un attığı son dakika golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti. Milli futbolcular, asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere armağan etmişti.

 

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