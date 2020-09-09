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Uçuşlar 13 Eylül tarihine kadar durduruldu

9 Eylül 2020
uçuşlar durduruldu

Hükümet, yerel vaka sayısındaki artış sonucu önlemler almaya devam ediyor.

Uçuşların 13 Eylül’e kadar durdurulduğu açıklandı.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yayınladığı notam ile resmi olarak bunu açıkladı.

Uçuşların durdurulması kararı bu gece 00.00’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi KKTC’ye uçuşlarla ilgili notam yayımladı.

Sivil Havacılık Dairersi Müdürü  Mustafa Sofi’den alınan bilgiye göre; yayımlanan notam ile bu geceyarısından 13 Eylül Pazar akşamına kadar KKTC’ye geliş uçuşları durduruldu. Gidişler konusunda ise herhangi bir notam yayımlamadıklarını bildiren Sofi, uçakların boş gelmesi halinde gidiş uçuşlarının yapılabileceğini söyledi.

Sofi, acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçakların ise bu karardan muaf tutulduğunu belirtti. Kaynak: BRT


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