Uçuş sayısı günde üç ile sınırlandırılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren geçerli olmak üzere KKTC’ye yapılacak tarifeli uçuş sayısını, karantina kapasitesi doğrultusunda günde üç sefer ile kısıtlayan bir NOTAM yayımlayacak. Söz konusu NOTAM’a göre annesi, babası veya eşi KKTC vatandaşı olan yabancılar da 14 gün karantinada kalma şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.