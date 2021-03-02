Uçuş sayısı günde üç ile sınırlandırılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKTC‘ye yapılacak tarifeli uçuş sayısını, karantina kapasitesi doğrultusunda günde üç sefer ile kısıtlayacağını açıkladı.
Bakanlığın açıklaması:
UÇUŞ SAYISI YARINDAN İTİBAREN GÜNDE ÜÇ UÇUŞ İLE SINIRLANDIRILIYOR
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren geçerli olmak üzere KKTC’ye yapılacak tarifeli uçuş sayısını, karantina kapasitesi doğrultusunda günde üç sefer ile kısıtlayan bir NOTAM yayımlayacak. Söz konusu NOTAM’a göre annesi, babası veya eşi KKTC vatandaşı olan yabancılar da 14 gün karantinada kalma şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.