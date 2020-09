Uçaner: Yerel vakalar hızla geliyor, artıyor

Dr. Erol Uçaner artan yerel vakalara dikkat çekerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uçaner’in açıklaması şu şekilde:

Şimdi ,,,,ben ve 1-2 felaket tellalı arkadaşımız hep en az zararla atlatıp ,var olan epidemi ve veya pandemi ile daha güçlü şekilde mücadele etmek için sürekli uyarılarda bulunduk.

İlk kapanmada başarılı olduk, herkes izole oldu, halk gereğini yaptı ve 75 gün herşey yolunda gitti.

Tabii o dönemde bilim kurulu veya yetkililer yok Ro değeri, yok o yok bu şeklinde açıklamalar yaparak halka bilgiler verdiler, fakat izole olan, herkesin kapalı olduğu dönemde Ro değeri ( üreme katsayısı) hesaplamak yanlıştır dedik, Ro hesaplamak için gerekli 3 şart var dedik,ama anlatamadık.

Neysa önemi yok,perde kapandı,gerçek perde açıldı 1 Temmuz’da.İlk başlarda ithal covid vakaları derken,son 5-6 günde temaslı izole ve yerel vakaların sayıları 100 u buldu,belkide geçti, ortalama hergun 20 yerel vaka tespit ediliyor.

İşte şimdi Ro değerinin önemi ortaya çıkacak, o zaman 0.4 olan rakam bugün 1.4 oldu,yani 1 kişi 1.4 kişiyi bulaştırabilir, günler de vakalara eklenince ekte paylaştığım rakamlar ortaya çıkıyor. Bence okuyunuz, felaket tellalı olarak bizi damgalayanlar aslında bunu neden yaptığımızı anlamayan kıt beyinlerdir.

Unutmayalım ki yerel vakalar hızla geliyor, artıyor,bugünkü vakalar 15 gün önce enfekte olan rakamlar, günümüz rakamları da 15 gün sonra açıklanacak rakamlar olacak, yani 15 gün geriden gelen aslında. Yerel bulasın yeni başladığı ve yayıldığını varsayarsak bence artık biraz daha dikkatli olmak şart.

Mecbur olmadıktan sonra kalabalık ve -veya kapali- açık ortamlara girmeyelim, maskelerimizi her yerde ve her an takalım, el hijyeni,temas için çok dikkat edelim.

Dediğim gibi lütfen aşağıdaki eki okuyunuz, beni daha iyi anlayacaksınız.

Bu yazdığım bilgi amaçlı ve önlem alma amaçlıdır.

Başka yere cekmesin abilerim