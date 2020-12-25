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Üç yeni corona virüs mutasyonu arasında hangi farklar var?

25 Aralık 2020
corona virüs mutasyonu



Küresel salgın sona yaklaşırken, yeni tip corona virüste art arda meydana gelen mutasyonlar endişe veriyor. İngiltere’de geçen hafta ortaya çıkan “B117” mutasyonunun etkileri henüz anlaşılamamışken, Güney Afrika’da “501Y.V2” ve Nijerya’da “P681H” adı verilen iki yeni mutant corona virüs bulundu. Bilim insanları, “501Y.V2” adlı yeni mutasyonun İngiltere’dekinden daha bulaşıcı olabileceğini ve aşılara biraz daha dirençli olabileceğini söyledi. Ancak, Nijerya’da orya çıkan varyantın, virüsün orijinal versiyonundan daha hızlı yayıldığı düşünülmüyor. Bilim insanları, kısa aralıklarla ortaya çıkan B117, 501Y.V2 ve P681H mutasyonlarını aşıları nasıl etkileyeceğinden kaç kişiyi enfekte ettiğine, bulaşma hızından bağışıklık sistemine etkilerine kadar pek çok açıdan birbiriyle karşılaştırdı.

Hazırlayan: Ayşegül Engür Dahi/ntv.com.tr



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25 Aralık 2020


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