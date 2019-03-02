Kıbrıs

Üç ayda en fazla şikayet nedeni darp

2 Mart 2019

Başbakan Tufan Erhürman, 25 Kasım 2018’de kurulan PGM Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne 26 Kasım’dan Aralık sonuna kadar 103, Ocak ayında 76, Şubat ayında 72 şikayet ulaştığını açıkladı.

Başbakan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, her üç ayda da en fazla şikayetin darp sebebiyle yapıldığına dikkat çekti.

Erhürman, ilçe bazında en fazla şikayetin yapıldığı ilk üç ilçenin; Aralık’ta Lefkoşa, Mağusa ve Girne; Ocak’ta Lefkoşa, Girne ve Mağusa ve Şubat’ta Lefkoşa, Girne ve Mağusa olduğunu açıkladı.

“Kadına karşı şiddetle mücadeleye en yoğun biçimde devam edeceğiz.”ifadelerini kullanan Başbakan Erhürman, şikayetlerin ALO 155 hattına bildirilebileceğini hatırlattı.

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