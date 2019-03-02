Harmancı, YUDER heyetini kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Yunan Dili Derneği(YUDER)’den bir heyeti Kabul etti.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göreziyarette YUDER Başkanı Arif Malek dernek çalışmaları hakkında LTB Başkanı Harmancı’ya bilgi verdi.

Başkan Harmancı da özellikle Kıbrıslı Rumlar’ın başta Surlar içi olmak üzere Lefkoşa’nın kuzeyine çok sık geçtiklerini vurguladı ve LTB’nin internet sayfasındaki önemli gelişmeler ve bazı haberlerin Yunancaya çevrilmesi için YUDER ile işbirliği içinde çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Başkan Harmancı, YUDER ile internet sitesinde başlatacakları işbirliğini Yunanca dersler gibi alanlara yaymak dahil birçok konuyu konuştuklarını da ifade etti.