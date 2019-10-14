Kıbrıs

UBP Parti Meclisi Olağanüstü toplandı

14 Ekim 2019

UBP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı hakkında yaptığı açıklamaların tartışılması ana gündemiyle saat 17:30 sıralarında toplandı.

Başbakan ve Parti Genel Başkanı Ersin Tatar toplantının başında yaptığı konuşmada, ülkede “enteresan” gelişmeler yaşandığını, Cumhurbaşkanının açıklamasının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanının açıklaması karşısında UBP’nin asla sessiz kalamayacağını, toplantının da esas amacının bu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanının açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı ile 1974 Barış Harekatı arasında  ilişki kurmaya çalıştığını kaydeden Tatar, bu yaklaşımın Kıbrıs Türkü’nün asla yararına olmadığını, Cumhurbaşkanının Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını korumakla yükümlü olduğunu, bu tür açıklamaları asla kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Tatar ayrıca, yarın gece Partinin kuruluşunun 44’üncü yıldönümü vesilesiyle Elisyum Park’ta etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Etiketler

İlgili Makaleler

UBP’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

14 Ekim 2019

Köprü Rezervuar Alanı’nın bakım-onarımı için protokol imzalandı

14 Ekim 2019

BKM Mutfak Kıbrıs kapılarını açtı

14 Ekim 2019

Girne bölgesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

14 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı