UBP Parti Meclisi Olağanüstü toplandı

UBP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı hakkında yaptığı açıklamaların tartışılması ana gündemiyle saat 17:30 sıralarında toplandı.

Başbakan ve Parti Genel Başkanı Ersin Tatar toplantının başında yaptığı konuşmada, ülkede “enteresan” gelişmeler yaşandığını, Cumhurbaşkanının açıklamasının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanının açıklaması karşısında UBP’nin asla sessiz kalamayacağını, toplantının da esas amacının bu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanının açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı ile 1974 Barış Harekatı arasında ilişki kurmaya çalıştığını kaydeden Tatar, bu yaklaşımın Kıbrıs Türkü’nün asla yararına olmadığını, Cumhurbaşkanının Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını korumakla yükümlü olduğunu, bu tür açıklamaları asla kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Tatar ayrıca, yarın gece Partinin kuruluşunun 44’üncü yıldönümü vesilesiyle Elisyum Park’ta etkinlik düzenleneceğini söyledi.