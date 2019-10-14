Kıbrıs

BKM Mutfak Kıbrıs kapılarını açtı

14 Ekim 2019

BKM Mutfak Kıbrıs, Başbakan Ersin Tatar’ın katılımıyla açıldı.

BKM Mutfak Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre açılışta, stand-up komedyeni Mesut Süre ‘Siz Hepiniz Ben Tek’ adlı stand-up gösterisini sahneledi.

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesindeki Muhtar Yusuf Galeria’da gerçekleştirilen açılış kokteyline, Başbakan Ersin Tatar, BKM Mutfak Genel Müdürü Ferhat Bilgin, Eğitim Koordinatörü Bülent Çatar, Oyuncu Atakan Çelik, BKM Mutfak Kıbrıs Direktörü Duygu İnan, BKM Mutfak Kıbrıs Oyunculuk Atölyesi öğrencileri ile davetli misafirler katıldı. Açılış kokteyli ile eğitimlerine başlayan BKM Mutfak, çocuk, genç, yetişkin komedi oyuncuları yetiştirecek.

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