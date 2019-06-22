UBP Gençlik Paneli gerçekleştirildi: Gençler sorunları değil, çözümleri konuşuyor

Ulusal Birlik Partisi 1. Lefke İlçesi Gençlik Paneli ‘Gençler Sorunları Değil, Çözümleri Konuşuyor’ sloganıyla gerçekleştirildi.

Lefke AKM’de yer alan panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı panelde daha sonra konuşmalara geçildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan UBP Lefke İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Davutoğlu, panelde Lefke’ye ait sorunların ve çözüm önerilerinin gençler tarafından dile getirileceğini belirterek, gençler olarak KKTC’nin kurucu partisi olan UBP’nin parti politikası ve disiplinine uygun şekilde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey de birlik, beraberlik ve UBP Genel başkanı etrafında tek bir yumruk çağrısı yaparak, gençlere güçlü bir KKTC bırakmak için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda da UBP’nin geleceğin teminatı gençlere büyük önem verdiğine işaret ederek, tüm gençleri kendini iyi yetiştirmeye, KKTC’nin değerini bilerek yaşatmak için çok çalışmaya çağırdı.

Lefke’nin gerçek anlamda ilçe olması için yapılması gerekenler olduğuna işaret eden Çaluda, bu konuda yapılacak çalışmalara katkı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Genel Sekreter olduğu dönemde gençlerle birlikte önemli çalışmalar imza attıklarını anlatarak, UBP’nin çok büyük bir siyaset okulu olduğunu ve ülkedeki sorunları çözüm noktasında her zaman UBP’ye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Taçoy, KKTC’nin sorunları çözümleyebilen nitelikler taşıyan gençlere ihtiyacı olduğunu kaydederek, gençlere düşen görevin KKTC’yi layık olduğu yere taşımak olduğunu ifade etti.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de yapılan tüzük değişikliği ile parti içersinde gençlere ve kadınlara daha çok imkanlar tanındığını anımsatarak, gençlerin her zaman destekçisi olup onlara her türlü imkanı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

KKTC’ye hizmetlerin sadece UBP döneminde geldiğini kaydeden Saner, gençlerin de insanlara hizmet ederken demokrasi, insan hakları ve adalet duygularını eksik etmemelerinin önemine vurgu yaptı.

Daha sonra söz alan UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, UBP’nin kuruluşundan itibaren partinin çeşitli kademelerinde çalıştığını anımsatarak, bu görevleri kendisine layık gören KKTC halkına minnettar olduğunu söyledi.

Eroğlu, KKTC’nin UBP’nin eseri olduğunu ifade ederek, gençlerin KKTC’yi yaşatmak konusunda önemli bir sorumluluğu bulunduğunu ve hedeflerinin gerçekleşmesi için her zaman gençlerin yanında olacaklarını belirtti.

Panelde daha sonra UBP Lefke İlçesi Gençlik Kolları üyeleri söz alarak Lefke bölgesindeki sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bilgiler verdiler.

Panelde son olarak UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar bir konuşma yaptı.

Başbakan Tatar, kendisinin de gençlik yıllarından itibaren basamakları çıkıp bugünlere geldiğini belirterek, gençlere ‘Uğraşıp çalışacak, fırsatlar yakalayıp kendinizi geliştireceksiniz, kimse size fırsatları kırmızı halıda sunmaz. Çalışacaksınız, üreteceksiniz’ diye seslendi.

Tatar, gençlerin içindeki heyecanla çok şeyler başarabileceğine inanç belirterek, bu heyecan, inanç, vizyon, sevgi ve bağlılıkla hep birlikte ülkenin daha ileriye taşınabileceğini söyledi.

Temeli sağlam bir parti olarak bugünlere kolay gelinmediğini kaydeden Tatar, sıkıntılar yaşanırken temel hedefin KKTC’nin güçlenmesi olduğunu vurguladı.

Tatar, çalışıp üreterek doğrunun hep birlikte bulunacağını ifade ederek, birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Kızgınlık ve kırgınlıkların sosyal medya üzerinden değil parti içinde çözülmesi gerektiğine de vurgu yapan Tatar, ‘kırgınlıklar içerde kalır, birbirimize sarılarak, daha da güçlenerek ileriye gitmek zorundayız ‘dedi.

Tatar, KKTC’nin gençler sayesinde daha da güçleneceğine işaret ederek, Lefke ve bölgesinin hükümet için çok önemli olduğunu ve bölge için gereken projelerin hayata geçirileceğini söyledi.