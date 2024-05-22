U12 ve U11 Şenlikleri Lefkoşa’da son buluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U11 ve U12 Şenlikleri’ne Lefkoşa’da devam edecek. Son şenlik özelliği taşıyan organizasyona Lefkoşa bölgesine kayıtlı takımlar katılacak. 25 Mayıs Cumartesi günü Göçmenköy Stadı’nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda U12 kategorisinde 9, U11 kategorisinde ise 8 takım yer alacak. Gün boyunca sürecek olan etkinlikte; Yenicami AK, Gönyeli SK, Çetinkaya TSK, Küçük Kaymaklı TSK, Yenikent Perçinci SK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Cihangir GSK, Miracle Değirmenlik SK ve Göçmenköy İYSK takımları yer alacak.

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