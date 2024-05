Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nden ırkçılık karşıtı kampanya: “Hikayeyi Ara”

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin (AHDR) en son girişimi olan “Hikayeyi Ara” (Look for the Story) – Irkçılık Karşıtı Kampanya’yı sizlere duyurmaktan heyecan duyuyoruz.

Adanın her iki tarafından uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütülen bu yenilikçi proje, ön yargıların hakim olduğu durumlarda genellikle göz ardı edilen veya yeterince temsil edilmeyen hikayeleri vurgulayarak, bölünmüşlüğü aşacak şekilde klişelere meydan okumayı, empatiyi geliştirmeyi ve sosyal uyumu teşvik etmeyi amaçlıyor.

“Peki ya henüz hikayesini duymadıklarınız?” sloganı ve #hikayeyiara/ #look4thestory etiketi ile bu kampanya, farklı bakış açılarını anlamanın ve kapsayıcılığı benimsemenin önemini tartışmaya açmayı ve üzerinde düşünmeye teşvik etmeyi hedefliyor.

“Hikayeyi Ara” kampanyası, nükteli ve sanatsal içeriklerle, stereotipleri sorgulamayı ve ön yargıları ortadan kaldırmayı; eğlenceli ve ilgili çekici anlatılarla farklı geçmişlere sahip bireyler arasında empatiyi, anlayışı ve kabulü geliştirmeyi arzuluyor. Kampanya, bu şekilde, çeşitliliğin kutlandığı ve değer gördüğü bir kapsayıcılık ve saygı kültürünün yaratılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kampanya kapsamında, din, LGBTQI hakları, göçmenlik, sınıf ayrımcılığı ve milliyetçilik gibi toplumda yaygın olan beş farklı ırkçılık biçimi ele alınacak.

AHDR Direktörü Loizos Loukaidis, “‘Hikayeyi Ara” kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, kampanyanın sadece farkındalık yaratmakla ilgili olmadığını, anlamlı diyalog ve eylemin başlatılmasıyla ilgili olduğunu vurguluyor ve şöyle diyor:

“Ön yargıların hakim olduğu durumlarda genellikle görmezden gelinen veya dikkate alınmayan hikayeleri öne çıkararak, olumlu değişime ilham olabileceğimize ve hep birlikte daha kapsayıcı bir toplum yaratabileceğimize inanıyoruz. Amacımız bireyleri varsayımlarını sorgulamaya, önyargılarını sınamaya ve toplumumuzu oluşturan çeşitli deneyimlerin yarattığı zenginliği kucaklamaya teşvik etmek.”

Bu proje, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmekte olup, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından yürütülmektedir.

Bu kampanyada ifade edilen görüşler hibede bulunan kurum veya kuruluşların görüşlerini yansıtmayabilir.

AHDR, kampanyanın tasarım ve prodüksiyon çalışmalarını yürüten Neydi Olacağı medya şirketi’ne (Mehmet Ekin Vaiz, Gülşen Erçin) ve iletişim uzmanı Chara Zymar’a katkılarından dolayı teşekkürlerini sunar.

“Hikayeyi Ara” hakkında daha fazla bilgi ve gelişmeler için AHDR’yi sosyal medya hesaplarından (@ahdrcy, @Ahdr Cy) takip edebilir ve web sitesini (www.ahdr.info) ziyaret edebilirsiniz.