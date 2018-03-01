Twitter, mobil uygulamasına ‘yer işaretleri’ özelliği getirdi

Twitter, yeni yayınladığı güncelleme ile tweetlerin altında bulunan direkt mesaj ile gönder butonunu kaldırdı ve yerine getirdiği paylaş butonu ile birlikte yer işaretleri özelliğini de uygulamasına ekledi.

Bildiğiniz üzere Twitter’da herhangi bir tweetin altında 4 farklı buton bulunur; yanıtla, retweetle, beğen ve mesaj olarak gönder. Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından biri olan Twitter, ‘mesaj olarak gönder’ butonunu kaldırarak yerine ‘paylaş’ butonu getirdi. Üstelik paylaş butonu ile birlikte Twitter’a yeni bir özellik daha eklenmiş oldu; yer işaretleri.

Yer işaretleri özelliğine geçmeden önce yeni gelen paylaş butonundan bahsetmek gerekirse; paylaş butonuna dokunduğunuzda karşınıza üç farklı seçenek çıkar. Bunlardan ilki, yerini paylaş butonuna bırakan direkt mesaj ile gönder seçeneği. Bir diğer seçenek ise tweeti Twitter dışında paylaşmanızı sağlıyor. Son seçenek ise Twitter’ın yeni özelliği ‘Twitter yer işaretlerine ekle’.

Yeni yer işaretleri özelliği, herhangi bir tweeti daha sonradan paylaşmak ya da okumak için kaydetmenizi sağlar. Kaydettiğiniz yer işaretlerini retweet ve beğenilerin aksine yalnızca siz görebilirsiniz. Kaydettiğiniz yer işaretlerini ana sayfadayken profil resminizin üzerine tıklayıp, açılan seçeneklerden ‘Yer İşaretleri’ sekmesine dokunarak görüntüleyebilir, paylaşabilir ya da kaldırabilirsiniz.

Twitter Yer İşaretleri özelliği tüm dünyadaki iOS, Android ve Twitter Lite kullanıcılarına sunulmuş durumda. Eğer ‘paylaş’ butonu ve dolayısı ile yer işaretleri özelliği uygulamanızda görünmüyorsa, uygulama mağazasını ziyaret ederek uygulamanızı güncelleyebilirsiniz.