Tuygun Töre: Sizden korkan sizin gibi olsun

Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre Meclis Başanlığı ile ilgili tepki göstererek, “Zorlu Töre bugünlere dişiyle, tırnağıyla, kanıyla geldi. Bazılarınız gibi gökten zembille, müdahaleyle, tehditle, telkinle değil! Sizden korkan sizin gibi olsun” dedi.

Töre paylaşımda şu ifadelere yer verdi: