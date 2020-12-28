Tuygun Töre: Sizden korkan sizin gibi olsun

Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre Meclis Başanlığı ile ilgili tepki göstererek, “Zorlu Töre bugünlere dişiyle, tırnağıyla, kanıyla geldi. Bazılarınız gibi gökten zembille, müdahaleyle, tehditle, telkinle değil! Sizden korkan sizin gibi olsun” dedi.
Töre paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Esaretle yaşayacağıma Cesaretimle ölürüm.
Her türlü oyunu kurdunuz, her türlü Entrikayı çevirdiniz.
-Külliye böyle istedi dediniz
-Cb Recep Tayyip Erdoğan böyle istiyor dediniz.
-Emanetci başkan GERİ ÇEKİL dedi, çekilmedi.
-Kabinede kadın yokmuş da bari meclis başkanımış kadın olsun, sankide cinsiyete göre makam verilir bu ülkede!
Hiçbiri olmadı Zorlu Töre’yi harcamak için uzattıkca uzattınız bir meclis başkanlığı seçimini bile zamanında yapmadınız !
Yazıklar olsun.
Zorlu Töre bu günlere dişiyle tırnağıyla kanıyla geldi.
Bazılarınız gibi gökten zembille, Müdahaleyle, Tehditle,Telkinle değil !
Sizden korkan sizin gibi olsun.”