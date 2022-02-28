Tutuksuz yargılanacak

Girne’de meydana gelen ciddi darp, şiddet tehdidi suçlarından tutuklanan A.S dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Aslan bulguları aktardı.

Polis, zanlının 27 Şubat 2022 tarihinde saat 01.30 sıralarında çocukları annesine götürdüğü gerekçesiyle tartıştığı eşinin yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, saçlarını çektiğini, kolunu sıktığını söyledi. Polis memuru, zanlının eşine hitaben, “Polise gidersen seni öldürürüm. Eğer tutuklanırsam çıktıktan sonra karşıma kim çıkarsa temizlerim” diyerek tehdit ettiğini belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, 2 kefilin 50’er bin TL imzalaması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.