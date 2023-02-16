Tutuklama sırasında telefonunu yere atıp kırdı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Tutuklama sırasında telefonunu yere atıp kırdı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Ramadan Öke

Kanunsuz uyuşturucu madde methamfetamin türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Ramadan Öke mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Ramadan Öke’nin Kanunsuz uyuşturucu madde methamfetamin türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 15.02.2023 tarihinde zanlu Ramadan Öke’nin tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı yönünde bilgi aldıklarını belirtti. Polis, zanlının ikametgahında tespit edildiğini ve tutuklanmaya mukavemet gösterip, makul güç kullanılarak tutuklandığını ve o esnada cep telefonunu yere atarak kırdığını anlattı. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada şeffaf poşetler içinde toplam 120 gram ağırlığında methamfetamin türü olduğuna inanına uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Kamalı Haber

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Tags:methamfetaminRamadan Öke
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