“Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” sergisi açılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Sanat

“Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” sergisi açılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Antikacılıkla uğraşan Zeka Hoşgör’ün “Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” başlıklı sergisi açılıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde yapılacak serginin açılışı, 15 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de Gazimağusa Bandabuliya’da gerçekleştirilecek. Sergi, 15-26 Şubat tarihleri arasında hafta içi 09.00 – 22.00 ve Cumartesi günleri 10.00-20.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.


Sergi kapsamında 21 Şubat Çarşamba günü, saat 19.00’da söyleşi ve katalog tanıtımı, ayrıca 24 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de 9-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik atölye çalışması da yer alacak.

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Tags:Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları
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