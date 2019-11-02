Kıbrıs
Turunçlu kavşağında çarpışma: 2 yaralı
Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde, saat 17:45 sıralarında meydana gelen çarpışmada iki kişi yaralandı.
Kaza, İrfan Ozan (E-40), yönetimindeki FD 087 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada
Turunçlu civarında 100. Yıl ormanı yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden askeri
aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.
Çarpışma sonucu yaralanan FD 087 plakalı araç sürücüsü İrfan Ozan Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Fahriye Ozan (K-63), Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.