Türkiye

Çavuşoğlu: Bu saldırı terör örgütünü masum gösterenlere ibret olsun

2 Kasım 2019
Mevlüt Çavuşoğlu

Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmişti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı ile kontrol altına aldığı, “güvenli bölge” içinde yer alan Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Tel Abyad’da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG‘ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekâtı’nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir” dedi.,

 



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