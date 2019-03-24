Türkiye’yi kasıp kavuran ‘Vahşi Güzel’, Putin’den Rus pasaportu istedi

Bir dönem Türkiye’yi kasıp kavuran Vahşi Güzel dizisinin başrol oyuncusu Natalia Oreiro, kendisini Rus hissettiğini ve Rusya vatandaşı olmak istediğini söyledi.

Rusya turnesi öncesi Rus Birinci Kanal’da yayınlanan bir programın konuğu olan Uruguaylı şarkıcı ve oyuncu Oreiro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Rus pasaportu istedi.

Program sırasında konu, Oreiro’nun Rusya’yı sık sık ziyaret etmesinden açıldı. Rusya’yı çok sevdiğini söyleyen Uruguaylı sanatçı, kendisini birkaç yıl önce Rusya vatandaşlığı alan Fransız aktör Gerard Depardieu’dan bile daha Rus hissettiğini ifade etti.

Sunucunun Oreiro’ya Putin’e başvurma tavsiyesinde bulunması üzerine ünlü şarkıcı, canlı yayında Rus lidere seslenerek, “Tek eksiğim, Putin’in bana pasaport vermesi” dedi.

Vahşi Güzel dizisiyle tüm dünyada üne kavuşan Oreiro, 15 kez Rusya’yı ziyaret ederek adından söz ettirmişti. Hatta Oreiro, Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nın resmi şarkısını seslendirmiş ve bir klip çekmişti.