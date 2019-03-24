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Silahsız genci öldüren polis suçsuz bulundu

24 Mart 2019

ABD’de Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde, silahsız siyahi bir genci öldüren polis suçsuz bulundu.

Geçen haziran ayında Antwon Rose isimli 17 yaşındaki siyahi silahsız genci kaçarken ateş açarak öldürmekten yargılanan Michael Rosfeld adlı beyaz polis, mahkemede jüri üyeleri tarafından suçsuz bulundu.

Jürinin kararı ise Pittsburgh’da tepkilere neden oldu. Karara tepki gösteren yüzlerce kişi Pittsburgh sokaklarında polis şiddetini protesto etti.

Göstericilerin bazıları ABD genelinde polisler tarafından öldürülen siyahilerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

ABD’de polisin siyahilere yönelik şiddeti daha önce de halkın tepkisine neden olmuştu.

Ferguson kentinde 2014’te Michael Brown adlı siyahi gencin ellerini kaldırarak teslim olmasına rağmen polis memuru Darren Wilson tarafından silahla öldürülmesi, ABD’deki polis şiddetini dünya gündemine taşımıştı.

Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde geçen yıl 25 yaşındaki Freddie Gray’in polis tarafından gözaltına alınırken yaralanması ve sonrasında hayatını kaybetmesi de günlerce protesto edilmişti.

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