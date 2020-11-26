Türkiye’nin yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

“İKİNCİ DOZ UYGULAMASI BAŞLADI”

“Kovid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız” diyen Bakan Koca, TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmalarının planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini belirtti. Koca, “Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz” dedi.