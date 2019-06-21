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Türkiye’nin sondaj faliyetleri “yasa dışı” olarak nitelendirildi

21 Haziran 2019

AB Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde sonuç bildirgesinde Türkiye’nin sondaj faaliyetleri “yasa dışı” olarak nitelendirildi.

AB zirvesinin ilk gününde ele alınan önemli başlıklardan biri Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj ve gaz arama faaliyetleriydi.

Toplantının sonuç bildirgesinde Türkiye’nin sondaj faaliyetleri “yasa dışı” olarak nitelendirildi.

Bu faaliyetlerin AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Bildirgede, Türkiye’ye “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin egemenlik haklarına saygı duyması” çağrısında bulunuldu.

AB Konseyi’nin süreci yakından izleyeceği ve komisyona “Gecikmesizin uygun tedbirlerin alınması için seçenekler sunma” davetinde bulunacağı belirtildi.

Zirvede Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi‘nin sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması çabaları ise karşılık görmedi.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi geçtiğimiz günlerde doğalgaz arama faaliyetlerine devam etmesi halinde Ankara’ya karşı “gerekli önlemlerin alınması için” AB üyelerini harekete geçmeye çağırmıştı

Yunanistan Başbakanı Çipras, AB’nin sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı daha sert tutum izlemesini talep etmişti.

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