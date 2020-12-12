Türkiye’nin koronavirüs aşısında faz 2 çalışmaları 25 Aralık’ta başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri sırasında konuşmasını gerçekleştirmek üzere TBMM’ye geldi.

Meclis kürsüsünden açıklamalarda bulunan Sağılık Bakanı Fahrettin Koca, “2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik” dedi.

YERLİ AŞIDA FAZ 2 ÇALIŞMALARI 25 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Bakan Koca ayrıca, “Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678’i hastane, 386’sı ek bina ve 102’si ağız ve diş sağlığı merkezidir” diye ekledi.

Koronavirüsle mücadele ilgili de bilgi veren Koca, “225 şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca , yerli aşıda faz-2 çalışmalarına 25 Aralıkta başlanacağı bilgisini de verdi.