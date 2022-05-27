Türkiye’nin futbol şöhretleri bu akşam sahaya çıkacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9’uncu Güner Batmazoğlu Masterler Futbol Turnuvası’nda yer alacak Türkiye Şöhretler Karması ile Batmazoğlu Futbol Masterlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkleri’ne uygulanan spor ambargolarına rağmen futbolun en yaygın spor dalımız olduğunu ve merhum Mete Atanır gibi çok değerli Kıbrıslı Türk futbolcularımızın olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye takımlarında yer alan Kıbrıslı Türk futbolcularımızın olduğunu ve Kıbrıs Türk futbolunu tanıtma mücadelemizi sürdürdüğümüzü belirtti.

Masterler heyetine hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemize yapılan bu ziyaretin mücadelemize verilen destek bağlamındaki önemine işaret ederek; “Sizler gibi önemli başarılar elde etmiş şöhretlerin ülkemizi ziyaret etmesi hem Batmazoğlu’nun annesini anma vesilesiyle ortaya koyduğu kişisel gayretleri bakımından hem de KKTC sporu ve futbolu adına önemli ve değerlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC devletinin gençlere sahip çıkarak spor dallarında gençlerin önünü açmak adına yürütülen her türlü faaliyetin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin spor konusunda verdiği katkı ve desteğin öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “KKTC’nin her alanda güçlenmesi milli menfaat ve çıkarlarımız bakımından hepimizin temennisi ve dileğidir” dedi.

Kemal Batmazoğlu da; Cumhurbaşkanı Tatar’ı, 27-28 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yapılacak olan 9’uncu Güner Batmazoğlu Masterler Futbol Turnuvası’na davet etti.

2 gün sürecek turnuvada; Batmazoğlu Futbol Masterleri, Türkiye Şöhretler Karması, Galatasaray Futbol Masterleri ile Fenerbahçe Futbol Masterleri mücadele edecek.

Program şöyle:

Bugün

Saat 16.30 – 17.45: Batmazoğlu Masterleri – Fenerbahçe Masterleri

Saat 18.00 – 19.15: Türkiye Şöhretler Karması – Galatasaray Masterleri

28 Mayıs Cumartesi

Saat 18.00 – 19.15: Üçüncülük maçı

Saat 20.00 – 21.15: Şampiyonluk maçı

Saat 21.30: ÖDÜL TÖRENİ