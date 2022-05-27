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Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor
Alçak basınç sisteminin etkisiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC’de hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Mayıs-3 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, periyot süresince hava genellikle açık bazı günler az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34-37, ise periyod süresince 30-33 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.