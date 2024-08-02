Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı Arnet Gıda Ltd’de sattığı ürünlerin bedeli olan 12 milyon 270 bin 382 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Perin İzmir, Hasan Süner, Naim Bilgin, Reis Atlas, Ümit Konugus ile Orhan Başarır’ın ardından aranan şahıslardan ve olan ve Türkiye’den dönünce tutuklanan Murat Abaza dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. Polis, Haspolat Sanayi Bölgesi 1. Sokak’ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Aydın Ahmetraşit’in yaptığı Arnet Gıda Ltd’de zanlı Perin İzmir’in pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve fatura üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi. Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, 5 suç ortağının daha olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Perin İzmir’in ifadesinde bu suçu işlerken kendisine Ümit Konugus, Orhan Başarır, Naim Bilgin, Hasan Süner ve Reis Atlas’ın isimli işletme sahiplerinin de kredi kartlarını vererek ödeme yapıp sonrasında bu ödemeleri iptal etmesine yardımcı olduklarını belirttiğini söyledi. Polis, ilk etapta Reis Atlas, Hasan Süner ve Naim Bilgin’in daha sonra Orhan Başarır ve Ümit Konugus’un polise teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Başarır’ın Arnet Gıda’ya tüm ödemeleri nakir olarak yaptığını söylediğini, makbuz ve faturaları kendilerine verdiğini söyledi. Polis, Perin İzmir’den Başarır’ın beyanıyla ilgili izahat istendiğinde, ödemeleri nakit olarak almadığını, kredi kartıyla yaptığını söylediğini aktardı. Polis, işletme sahibi olan 5 zanlının bazen kendi bazen de Perin İzmir’in kredi kartıyla işlem yaptığını, zanlı İzmir’in işletme sahiplerinin bilgisi dahilinde satış iptali yaptığını dile getirdi. Polis, 25 Temmuz 2024 tarihinde Arnet Gıda Ltd’den edinilen bilgide Güzelyurt’ta bulunan Murat Abaza isimli birisinin de kredi kartını kullanarak önce mal aldığı sonrasında da aldığını iptal işlemi yaptırdığı öğrenilmesi üzerine zanlı Perin İzmir’den yapılan ve alınan 3’cü gönüllü ifadesinde Güzelyurt’ta sakin ve Edzana isimli işletme sahibi Gökhan Konuguş ve Murat Abaza’nın da bu işlerin içinde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis başlatılan soruşturma kapsamında şuan huzurda bulunan zanlı Murat Abaza’nın aleyhine derdest emir alındığını ve 30 Temmuz’da adaya giriş yaparken tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, tutuklanan zanlı Murat Abaza’nın itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade vererek kendi adına olan söz konusu kredi kartının çıkarıldığı tarihten bu yana bankaya vekaletname vererek, Ümit Konuguş’un kullanımına verdiği bu kartı kendisinin kullanmadığı gibi bu kartın halen Ümit Konuğuş’un tasarrufunda olduğunu ve diğer zanlıları ise tanımadığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına, iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.