Türkiye’deki ilaç zammı bize de yansıdı

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz Türkiye’de ilaç fiyatlarına zam yapıldığını ve ülkemizde de fiyatların arttığını ancak bunu sorumlusunun eczacılar olmadığını söyledi.

Öksüz, ilaç fiyatlarının ne gün zamlanacağını vatandaşa önceden bildirebilmek için kendi imkanları ile yazılım geliştireceklerini söyledi. İlaç zamları konusunda her zaman eczacı ile vatandaşın karşı karşıya geldiğini ancak artık buna boyun eğmeyeceklerini söyledi.