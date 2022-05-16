Türkiye’de rakı fiyatlarına zam yapıldı. Buna göre 70 cl’lik büyük şişe 283 liraya yükseldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş rakı, votka ve viskiye zam geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aybaş’ın paylaştığı zamlı listeye göre piyasada en bilindik rakı markasının 35 cl’lik şişesi 149 TL olurken, 50 cl’lik şişesi 201 lira, ve 70 cl’lik büyük şişesi ise 283 liraya yükseldi.