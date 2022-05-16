Türkiye

Türkiye’de rakı fiyatlarına zam yapıldı

Büyük rakı 283 liraya yükseldi

16 Mayıs 2022
Türkiye'de rakı fiyatlarına zam







Türkiye’de rakı fiyatlarına zam yapıldı. Buna göre 70 cl’lik büyük şişe 283 liraya yükseldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş rakı, votka ve viskiye zam geldiğini duyurdu.




Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aybaş’ın paylaştığı zamlı listeye göre piyasada en bilindik rakı markasının 35 cl’lik şişesi 149 TL olurken, 50 cl’lik şişesi 201 lira, ve 70 cl’lik büyük şişesi ise 283 liraya yükseldi.



Aybaş’ın paylaştığı listede bir votka markasının 70 cl’lik şişesi ise 299 liraya yükselirken, bir viski markasına ait 70 cl’lik şişenin ise 730 lira olduğu görüldü.



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16 Mayıs 2022


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