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Türkiye’de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 artarak 1101'e, vaka sayısı ise 5 bin 138 artarak 52 bin 167'ye yükseldi

11 Nisan 2020

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri açıkladı. Buna göre ülkemizde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101’e vaka sayısı ise 52 bin 167 oldu.

“TANIDA DAHA HIZLIYIZ, TEDAVİ ERKEN BAŞLIYOR”

Bakan Koca paylaşımında şunları yazdı: “Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.”

5 BİNİ AŞKIN YENİ VAKA 95 CAN KAYBI

Açıklanan verilere göre Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 138 yeni koronavirüs vakası teşhis edildi. 95 kişi ise salgın dolayısıyla hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 52 bin 167’ye vefat sayısı bin 101’e yükseldi.

33 BİN 170 TEST

Ülkemizde son 24 saatte koronavirüs belirtileri görülen 33 bin 170 kişiye test yapıldı. Geçmişten bugüne koronavirüs testlerinde ise 340 bin 380 sayısına ulaşıldı.

SON 24 SAATTE 542 HASTA İYİLEŞTİ

Türkiye’nin koronavirüs mücadelesinde iyi haberler de geliyor. Son 24 saatte 542 kişi iyileşerek taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 oldu.

Öte yandan ülkemizde bin 626 hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken bin 21 hasta ise entübe durumda.



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