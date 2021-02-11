Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 11 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 660’ı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 187’ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 564 bin 427’ye yükseldi.