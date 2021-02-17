Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 17 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 649’u semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 86 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 738’e, vaka sayısı ise 2 milyon 609 bin 359’a yükseldi.