Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 18 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 640’ı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 83 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 821’e, vaka sayısı ise 2 milyon 616 bin 600’a yükseldi.