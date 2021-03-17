Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 17 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 869’u semptomatik olmak üzere toplam 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 73 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 696’ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 930 bin 554’e yükseldi.